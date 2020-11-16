Минфин России снизит экспортную пошлину на нефть

Москва, 16 ноября. Экспортная пошлина на нефть будет сокращена с декабря текущего года, свидетельствуют данные Минфина РФ. Стоимость вывоза высоковязкой нефти останется неизменной.

Новые правила экспорта энергоресурсов будут действовать для производителей смеси марки Urals. С 1 декабря текущего года пошлина на тонну энергоресурсов составит 42 доллара. Таким образом, снижение показателя достигнет 0,2%. Остальные пошлины останутся для компаний на прежнем уровне — в том числе не изменятся правила экспорта высоковязкой нефти и переработанного продукта.

Обстановка на мировом энергетическом рынке восстанавливается после обвала котировок. Стоимость барреля нефти растет, обеспечивая стабилизацию отечественной экономики. Эксперты полагают, что в ближайшее время оздоровительные тенденции будут сохраняться.