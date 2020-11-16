IT-компании, коммерция и девелопмент Москвы пошли «в рост»

Москва, 16 ноября. Ряд московских компаний показали бурный рост на фоне пандемии коронавируса и экономического спада. Как стало известно ФАН, столичные фирмы сразу из нескольких отраслей экономики продемонстрировали за первые шесть месяцев этого года высокую доходность.

Список антикризисных компаний возглавляет «Озон» с увеличением выручки на 152% за первое полугодие 2020 года. В тройке лидеров — курьерская компания B2CPL и IT-фирма NtechLab. Следом идут «Утконос онлайн» (электронная коммерция), «Инград» (девелопмент) и «ВкусВилл» (розничная торговля).

«Период самоизоляции дал импульс развитию всего онлайн-сектора: его рост продолжится и после пандемии. Рост онлайн-продаж позволил поддержать общий оборот торговли даже в период, когда торговые центры были закрыты», — рассказал ФАН заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Здесь не учитывается большое количество федеральных и международных крупных компаний, сосредоточенных в Москве, поскольку их отчетность за прошедший период текущего года еще не опубликована.

Среди компаний, уже предоставивших данные МСФО и РСБУ или разместивших управленческую отчетность, антикризисный тренд демонстрирует московский девелопмент. Помимо «Ингарда», активную динамику роста показал «ПИК», который бессменно лидирует по объемам сданного жилья. К нему приблизились «СУ-111» и МРК «Пионер».

«Недвижимость остается одним из важных стимулов развития экономики. Спрос на квартиры на первичном рынке вырос благодаря мерам поддержки и льготной ипотеке, — прокомментировал Владимир Ефимов. — Москва занимает первое место среди регионов России по сумме выданных льготных ипотечных кредитов. За девять месяцев 2020 года в столице введено в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров жилья».

В Москве запланирована комплексная перестройка территорий общей площадью более двух тысяч гектаров, добавил собеседник ФАН.

В минувшие сутки в столице подтверждены 6360 новых заражений COVID-19 и госпитализировано 1217 пациентов с коронавирусом.