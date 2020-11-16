Режиссер Александр Молочников пошутил над Варнавой после слухов о романе

Москва, 16 ноября. Режиссер Александр Молочников необычно пошутил над фотографией звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы.

В своем Instagram-аккаунте в разделе Stories 28-летний Молочников выложил фото, которое, судя по геотегу, было сделано в Московском цирке Никулина. На фото Екатерина Варнава стоит рядом с Ольгой Хенкиной — сценаристом и правой рукой покойного Олега Табакова.

Режиссер решил дополнить изображение и разрисовал кадр. Варнаву и Хенкину он представил в образе клоунов, пририсовав им круглые красные носы и черные шляпы с широкими полями. Кроме того, на звезде Comedy Woman Молочников изобразил нечто похожее на синий комбинезон с подтяжками. Хенкиной предполагаемый бойфренд Варнавы пририсовал салатовые брюки и розовые подтяжки.

О романе 35-летней юмористки с режиссером заговорили после их совместного появления на премии «Кинотавр» в сентябре этого года. По данным СМИ, отношения звездной пары завязались на шоу «Танцы со звездами».

Официально Молочников и Варнава не подтверждают, что встречаются, заявляя лишь о дружеских отношениях. При этом режиссер позвал артистку в свой спектакль.