Эмилия Спивак в интервью ФАН рассказала о сюрпризах и самом необычном дне рождения

Российская актриса театра и кино Эмилия Спивак рассказала о самом необычном дне рождения и сюрпризах. В эксклюзивном интервью ФАН знаменитость раскрыла подробности планируемого торжества и работы Молодежного театра на Фонтанке.

Она отметила, что сам праздник будет очень скромным в кругу семьи. Спивак добавила, что обычно собирает большую компанию друзей, но в этот раз решила отметить день рождения с близкими родственниками. Она также поделилась работой Молодежного театра на Фонтанке в условиях пандемии. По словам артистки, он работает, хотя бывает много отмен из-за того, что актеры или их близкие заболевают.

«Очень много замен, но пока мы держимся. Придумали даже такой квартирник — это такой сборный концерт, на случай, когда совсем нечем заменять какой-то спектакль, тогда будет играться этот квартирник. Читают свои собственные стихи артисты, кто-то читает и не собственного сочинения, кто-то поет песни, кто-то танцует. В общем, какие номера, таланты и умения есть у кого, вот таким образом себя представляют, зрителю делают приятно и радуют вот таким вот образом», — поделилась Эмилия Спивак.

Она пояснила, что квартирник — это маленький спектакль, состоящий из музыкальных, чтетских и танцевальных номеров. Сама актриса в нем не занята, там задействовано около 20 человек. Квартирник показывают вместо отмененных по тем или иным причинам спектаклей. Эмилия Спивак также поделилась воспоминаниями о самом ярком дне рождения.

«Было замечательное поздравление, когда мы еще учились в институте в театральном, моя однокурсница в 8 утра привезла других моих однокурсников ко мне под окна, они поставили стремянку, мы тогда жили на втором этаже, и они меня разбудили тем, что постучали мне в окно с шариками с цветами и поздравлениями — это было довольно забавно. Это было где-то в 2000 или 2001-м году. Первыми всегда меня поздравляем моя мама с папой, звонят в 00:00 часов», — рассказала знаменитость.

Спивак также призналась, что еще пока не получала необычных презентов. С ее точки зрения, «подарок должен быть или полезным, или красивым, а лучше, что и то и другое в одном флаконе».

«Чтобы человек мог им пользоваться, и он был нужным. Я люблю сюрпризы, но сюрпризы в рамках. Если мне кто-нибудь подарит хомячка на день рождения, я, наверное, огорчусь. У нас была собака, три года назад она, к сожалению, нас покинула, и мы пока не можем решиться, чтоб завести еще какое-нибудь домашнее животное. Больше я люблю собак, хотя коты тоже бывают очаровательные, и умные. и прекрасные друзья, но мне ближе собаки. Я как-то больше по маленьким собакам — это пудели, мальтипу, йорки», — разоткровенничалась актриса.

Актриса рассказала и о своей самой любимой роли. По словам Эмилии, больше всего ей нравится игра в «Статском советнике».