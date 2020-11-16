Улетевшая на Мальдивы Волочкова похвасталась стройной фигурой в бикини

Москва, 16 ноября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы. Знаменитость уже опубликовала в социальных сетях первые фото с отдыха.

Балерина сначала разместила в Instagram несколько кадров, сделанных в России. Волочкова попрощалась с холодом, плохой погодой и негативом и улетела в теплые края. Прилетев на острова, она заявила, что решила себе устроить «замечательное, романтическое путешествие».

Через несколько минут в профиле Волочковой появился новый пост, где она позирует в коричневом бикини с блестящими вставками.

«Мой отдых начался! Купальнику загорелому я еще не под стать от Ирочки Степановой своим загаром. Но подтянусь!» — написала 44-летняя артистка.

Сейчас комментарии в профиле Волочковой закрыты, и ее поклонники не могут оставить ей теплые слова или пожелать счастливого отпуска. Тем не менее о любви фолловеров танцовщица знает точно — интернет-пользователи ставят артистке лайки. Последняя публикация меньше чем за час собрала более 4,5 тысячи сердечек.