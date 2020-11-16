Бледанс рассказала о главных качествах своего возлюбленного

Еще в конце лета известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс говорила, что давно и взаимно влюблена. Она держала отношения в тайне и просто наслаждалась женским счастьем, не желая рассказывать об этом другим. В отношениях актриса уже несколько лет. ФАН в интервью с актрисой поинтересовался, какими же качествами должен обладать мужчина, чтобы завоевать сердце актрисы. По ее словам, это должен быть «свой человек».

«И мне очень важно, чтобы у людей совпадало чувство юмора. Очень важно, чтобы мы могли смеяться и переживать по одним вещам и, конечно, каждая женщина должна чувствовать заботу», — говорит Бледанс.

Кроме того, по словам телеведущей, не стоит оценивать человека только по тому, что он дарит подарки, возит на отдых и водит в рестораны.

«Иногда ножки, укрытые пледом, или вовремя поданная чашка травяного чая — это намного ценнее, чем подаренная поездка на отдых. Женщина должна чувствовать, что она защищена», — подчеркивает актриса.

Любовь, по словам Эвелины Бледанс, состоит из таких вещей, как взаимоподдержка, взаимоотдых, взаимонаслаждение и все другое, что делает совместное общество комфортным.

«Пандемия стала ясной проверкой на чувства людей, с которыми мы находимся рядом. Потому что в обычное время мы заняты многими делами: то гастроли, то заботы, дела и съемки, не видимся неделями. А в пандемию – три месяца никуда. Это действительно проверка, мы эту проверку прошли и замечательно пережили», — подчеркнула Бледанс.

Говоря о том, в какой сфере работает ее возлюбленный, Эвелина Бледанс отметила, что он занимается развитием своего бизнеса.

Полное интервью ФАН с Эвелиной Бледанс выйдет вскоре на страницах издания.