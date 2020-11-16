Москва, 16 ноября. Индустрия производства сжиженного природного газа оказалась в трудных условиях из-за пандемии коронавируса. Конкуренты России теряют инвестиции.

Осторожность инвесторов оказалась серьезным испытанием для производителей сжиженного природного газа — перспективной и дорогостоящей индустрии по добыче и транспортировке голубого топлива. В 2020 году ни один из проектов не получил новых инвестиций. Вместо СПГ потребители предпочитают получать обычный газ, главным поставщиком которого является Россия.

Рынок сжиженного газа и без пандемии находился в состоянии регулярного перепроизводства, пишет издание «Взгляд». Неудивительно, что в долгосрочной перспективе инвесторы будут отказываться от вложения своих средств. Стабилизация возможна только в том случае, если рынок сможет оперативно выйти из-под коронавирусных ограничений.

Российский газ все еще остается востребованным топливом для Европы. Необходимость сотрудничества с «Газпромом» не стали отрицать даже в Польше.