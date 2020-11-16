Сын Джигарханяна не сможет вовремя приехать из США на похороны отца

Москва, 15 ноября. Степан Джигарханян вылетает из Лас-Вегаса в Россию только в понедельник и прибудет в Москву ближе к вечеру среды.

Он пропустит не только прощание, но и похороны отца по независящим от него причинам. Виной тому стал локдаун из-за COVID-19, отсутствие прямого сообщения и выходные.

Для того, чтобы вылететь в Москву, Степану надо оформить оба паспорта. Они будут готовы только в понедельник. Вечером того же дня он вылетит из Лас-Вегаса — сначала в Нью-Йорк, потом в Вену, лишь из Вены прибудет в Домодедово. Из-за большого количества отмененных рейсов это самый доступный маршрут. С учетом пересадок время в пути займет около суток. Исходя из того, что сейчас часто бывают задержки, то, возможно, и больше.

Народный артист СССР Армен Джигарханян, который скончался в возрасте 85 лет, будет похоронен во вторник на Ваганьковском кладбище. 17 ноября в театре знаменитости пройдет гражданская панихида.

По информации источника, знакомого с ситуацией, причиной смерти артиста является остановка сердца, которая произошла из-за нарушений функции почек и общего отека организма. Недавно выяснилось, что Джигарханян не женился повторно на своей второй жене Татьяне Власовой, как сообщили ранее СМИ со ссылкой на Марка Рудинштейна. Подробнее об этом — в материале ФАН.