Психолог раскрыл секрет семейного счастья Галкина и Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал новый снимок, на котором позирует со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой. Фото, на котором артист нежно обнимает жену за плечи, он посвятил годовщине их брака.

Звездная пара поженилась в 2001 году. Разница в возрасте супругов составляет 27 лет. Многие не верили в длительность этих отношений, но, как показывает время — зря. Семейный психолог Евгений Корчмарек в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, в чем секрет счастья неравных по возрасту пар и почему мужчины выбирают в спутницы жизни женщин гораздо старше себя.

«Мужчина на подсознательном уровне стремится для семьи выбрать женщину заботливую, настоящую хранительницу домашнего очага, чем-то похожую на свою мать. Представительницы прекрасного пола более старшего возраста — мудрые, опытные. Они нередко могут привнести в отношения гораздо больше, чем молодые особы, которым порой кроме внешности дать отношениям нечего», — говорит эксперт.

Также психолог добавил, что дамы старшего возраста более сформированы в своих желаниях, буквально знают, чего хотят от жизни, и какие цели преследуют. Они уверенно идут по жизни.

Сам же Максим Галкин не раз признавался, что скучать с Примадонной ему не приходится, так как ему не всегда удается угадать, сколько именно лет его супруге, ведь «она всегда разная».

Ранее психолог-консультант Анфиса Калистратова отметила особый подход Аллы Пугачевой в воспитании детей. Что подтвердило предположение Корчмарека о выборе мужчинами более взрослых женщин для семьи и брака.

«Мне импонирует ее подход в воспитании детей. Она позиционирует себя как настоящая мама, и это видно. Об этом можно судить по ее детям», — добавила эксперт.

Дети артистов, действительно, регулярно демонстрируют свое воспитание и творческие таланты в Сети, у них уже 160 тысяч подписчиков в Instagram. Ранее психолог рассказала, как может повлиять на будущее звездных детей их популярность в Интернете.