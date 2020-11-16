В Томске построят два новых детсада

Томск, 16 ноября. В декабре мэрия города Томска проведет конкурс на строительство двух детсадов, которые будут возведены на улице Высоцкого и на Иркутском тракте. Согласно плану, новая социальная инфраструктура будет введена в эксплуатацию уже в сентябре 2021 года, об этом рассказал на аппаратном совещании мэрии города заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

«На строительство детских садов по ул. Высоцкого и на Иркутском тракте в начале декабря состоятся торги, они должны быть введены в эксплуатацию до 1 сентября 2021 года», – сообщила пресс-служба мэрии.

Строительство новых детсадов в Томске ведется в рамках национального проекта «Демография», согласно которой до 2024 года в городе будет построено восемь корпусов детских садов на ул. Высоцкого, 16; Иркутском тракте,185/3; на ул. Ивановского,18 (2 корпуса), В. Болдырева,13, Д. Бедного, 4а, в мкр. Наука (ул. Академика Сахарова, 46) и на ул. И. Черных, 71.

Также в мэрии завершается разработка конкурсной документации на проектно-изыскательские работы по новому корпусу школы на улице Д. Бедного, которая сможет принять 1100 учеников. Торги запланированы на начало декабря 2020 года.