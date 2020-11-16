Эксперт указал, почему Тихановская не отключит Белоруссию от SWIFT

Для того, чтобы отключить Белоруссию от банковской системы SWIFT, необходимо заручиться поддержкой коллективного Запада, которой нет у Светланы Тихановской. С таким заявлением в интервью ФАН выступил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что будет добиваться отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка. Кроме того, она добивается расширения другими странами санкционных списков. По ее словам, в ближайшее время страны ЕС могут расширить список персональных санкций в отношении белорусских чиновников до более чем 200 фамилий.

«Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь, государственными — «Беларусбанк» и «Белагропромбанк». Обсуждаем возможность отключения от системы SWIFT», — сообщила она.

Федеральное агентство новостей связалось с экономистом Василием Колташовым, чтобы спросить о возможном отключении Белоруссии от международной банковской системы SWIFT. По его словам, странам Запада сегодня не до проблем в Минске, поэтому никто Белоруссию отключать от системы не будет.

«Отсоединить Белоруссию от системы SWIFT будет довольно сложно, а все из-за того, что для этого нужна консолидация стран Запада, в первую очередь необходимо участие в этом процессе США. Однако Вашингтон не спешит прибегать к этому. Кроме того, общение [госсекретаря США Майка] Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко показало, что Америка не будет в этом участвовать. Стоит отметить и тот факт, что кто бы ни победил на президентских выборах в США, он будет заниматься внутренними американскими проблемами. Думаю, что отключения не произойдет. А вот то, что белорусы продолжают снимать валюту, может отразиться на курсе белорусского рубля», — рассказал он.

Василий Колташов также прокомментировал заявление Светланы Тихановской по поводу прекращения кредитования иностранными банками государственных финансовых учреждений Белоруссии. По его словам, экономическая ситуация в западных странах не очень хорошая, поэтому Евросоюз и США даже и не собирались инвестировать свои деньги в белорусские банки.

«Не будет сегодня никаких иностранных инвестиций в белорусскую экономику. А все из-за того, что мировая экономика находится в депрессивном состоянии. Кроме того, плохая экономическая ситуация наблюдается в США, Европейском союзе и Великобритании. Это не связано с пандемией. Экономика сама просится быть поставленной на паузу. Со стороны Тихановской это заявление является чисто популистским, поскольку никакие инвестиции, кроме российских, сегодня не могут пойти в Белоруссию. Заявление Тихановой — такой прогноз, который не может не реализоваться. Это как накануне зимы предсказывать снег. Ее советники знают, что можно пригрозить тем, чего и так не будет», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Белоруссия потребовала от Польши выдачи владельцев Telegram-канала Nexta.