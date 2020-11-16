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Эксперт указал, почему Тихановская не отключит Белоруссию от SWIFT

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Эксперт указал, почему Тихановская не отключит Белоруссию от SWIFT

Для того, чтобы отключить Белоруссию от банковской системы SWIFT, необходимо заручиться поддержкой коллективного Запада, которой нет у Светланы Тихановской. С таким заявлением в интервью ФАН выступил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что будет добиваться отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка. Кроме того, она добивается расширения другими странами санкционных списков. По ее словам, в ближайшее время страны ЕС могут расширить список персональных санкций в отношении белорусских чиновников до более чем 200 фамилий.

«Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь, государственными — «Беларусбанк» и «Белагропромбанк». Обсуждаем возможность отключения от системы SWIFT», — сообщила она.

Эксперт указал, почему Тихановская не отключит Белоруссию от SWIFT

Федеральное агентство новостей связалось с экономистом Василием Колташовым, чтобы спросить о возможном отключении Белоруссии от международной банковской системы SWIFT. По его словам, странам Запада сегодня не до проблем в Минске, поэтому никто Белоруссию отключать от системы не будет.

«Отсоединить Белоруссию от системы SWIFT будет довольно сложно, а все из-за того, что для этого нужна консолидация стран Запада, в первую очередь необходимо участие в этом процессе США. Однако Вашингтон не спешит прибегать к этому. Кроме того, общение [госсекретаря США Майка] Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко показало, что Америка не будет в этом участвовать. Стоит отметить и тот факт, что кто бы ни победил на президентских выборах в США, он будет заниматься внутренними американскими проблемами. Думаю, что отключения не произойдет. А вот то, что белорусы продолжают снимать валюту, может отразиться на курсе белорусского рубля», — рассказал он.

Эксперт указал, почему Тихановская не отключит Белоруссию от SWIFT

Василий Колташов также прокомментировал заявление Светланы Тихановской по поводу прекращения кредитования иностранными банками государственных финансовых учреждений Белоруссии. По его словам, экономическая ситуация в западных странах не очень хорошая, поэтому Евросоюз и США даже и не собирались инвестировать свои деньги в белорусские банки.

«Не будет сегодня никаких иностранных инвестиций в белорусскую экономику. А все из-за того, что мировая экономика находится в депрессивном состоянии. Кроме того, плохая экономическая ситуация наблюдается в США, Европейском союзе и Великобритании. Это не связано с пандемией. Экономика сама просится быть поставленной на паузу. Со стороны Тихановской это заявление является чисто популистским, поскольку никакие инвестиции, кроме российских, сегодня не могут пойти в Белоруссию. Заявление Тихановой — такой прогноз, который не может не реализоваться. Это как накануне зимы предсказывать снег. Ее советники знают, что можно пригрозить тем, чего и так не будет», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Белоруссия потребовала от Польши выдачи владельцев Telegram-канала Nexta.

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