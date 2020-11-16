Неизвестный зарезал мужчину на улице Багратиона в Смоленске

Смоленск, 16 ноября. Жестокое убийство мужчины произошло в Смоленске. Правоохранители возбудили уголовное дело, передает пресс-служба регионального СК.

Труп 42-летнего местного жителя обнаружили поздно вечером 15 ноября на улице Багратиона, на теле погибшего было множество ножевых ранений.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Они устанавливают круг общения убитого, допрашивают свидетелей. С места происшествия были изъяты улики, подозреваемый разыскивается.

Пару дней назад житель Башкирии нашел изрезанный труп в лесу. Полиция подозревает в убийстве ранее судимого мужчину.