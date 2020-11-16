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Диана Гурцкая заболела коронавирусом

Диана Гурцкая заболела коронавирусом

Москва, 16 ноября. Певица Диана Гурцкая заболела коронавирусом. Информацию об этом ФАН сообщил представитель артистки.

«Лечение Гурцкая проходит дома», — подчеркнул собеседник агентства.

Всего несколько дней назад Гурцкая принимала участие в круглом столе на тему «От доступной среды к универсальному дизайну». Вместе с другими участниками она обсудила пути создания комфортных условий проживания для всех без исключения категорий граждан. Четыре дня назад записала новый выпуск «Дорогой передачи», гостем которой стала музыкант Лика Рулла.

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