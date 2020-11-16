Заболевший COVID-19 Сергей Светлаков пожаловался на шум в голове

Москва, 16 ноября. Юморист и шоумен Сергей Светлаков, госпитализированный с коронавирусом, из больницы пожаловался на самочувствие.

О госпитализации артиста и телеведущего стало известно несколько дней назад. Сообщалось, что врачи обнаружили у Светлакова небольшое поражение легких.

Вероятно, заболевший COVID-19 юморист чувствует себя не очень хорошо. Свое состояние артист решил описать с помощью видео. В Instagram-аккаунте он опубликовал ролик, снятый в тоннеле или пещере. На фоне слышен гул движущегося поезда, напоминающий звуки метро.

«Во время COVID в голове», — написал Светлаков под видео.

Судя по всему, именно такой шум ощущает в голове заболевший юморист. Возможно, роликом он хотел также пожаловаться на головную боль. Поклонники посочувствовали Светлакову и пожелали ему скорейшего выздоровления. Некоторые отметили, что при коронавирусе чувствовали то же самое.

«Здоровья вам! Поправляйтесь!»; «Сереженька, здоровья вам»; «Тоже заметили этот эффект?!»; «Полностью согласна! Именно так и бывает в голове! Испытано лично!» — написали фанаты артиста.

Как рассказал ФАН источник из окружения юмориста, в целом Светлаков чувствует себя хорошо. Состояние телеведущего медики оценивают как стабильное.