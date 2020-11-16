Названы последние слова погибшего Александра Колтового на телевидении

Москва, 16 ноября. Телеканал НТВ показал последний выпуск шоу «Звезды сошлись» с погибшим ведущим Александром Колтовым.

Съемки телепередачи состоялись 6 ноября. В конце последнего выпуска шоу «Звезды сошлись» с участием ведущего Лера Кудрявцева произнесла мотивирующую фразу.

«Неважно, откуда ты, как сложилась твоя судьба и верят ли в тебя окружающие», — сказала телеведущая.

«Главное — никогда не сдаваться, и тогда успех не заставит себя ждать», — завершил мысль Колтовой.

Эта фраза стала для ведущего последней на телевидении. Уже на следующий день после съемок Колтового не стало — 7 ноября он разбился в Подмосковье на легкомоторном самолете.

Вместе с телеведущим в кабине находилась женщина, которая тоже погибла. Сразу после трагедии сообщалось, что это была жена Колтового, но эта информация не подтвердилась.

Оказалось, что вместе с ведущим летела сотрудница банка и супруга известного финансиста Наталья Климова. Как сообщил источник ФАН, Колтовой и его спутница направлялись на VIP-турбазу.

Лера Кудрявцева рассказывала, что незадолго до смерти Колтовой выражал обеспокоенность предстоящим полетом. По окончании съемок последнего выпуска «Звезды сошлись» ведущий в спешке покинул студию.