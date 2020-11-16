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Экономика

Аналитики рассказали, как позитив на рынке нефти отразится на рубле

Аналитики рассказали, как позитив на рынке нефти отразится на рубле

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подвели итоги торгов на мировых биржах в понедельник, 16 ноября. Подробнее о ценах на нефть и курсе рубля — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

В пятницу, 13 ноября, цена на нефть целый день была диапазоне 42,7-43,3, торги завершились на уровне 42,7. В понедельник с утра, 16 ноября, цена опять подрастает к уровню 43,3.

По мнению аналитиков, немного позитива рынку добавили вышедшие рано утром макроэкономические данные в Японии (рост ВВП в 3 квартале 2020 выше ожиданий) и Китае (рост промышленного производства в октябре 2020 выше ожиданий).

«Сегодня начинается заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, от которого участники рынка ждут каких-то намеков на дальнейшую судьбу соглашения о сокращении добычи и действиях стран-участниц, а именно — продление действующих ограничений на добычу на 2021. Заседание пройдет в 2 дня — 16-17 ноября. До его окончания цены скорее всего будут колебаться в текущем относительно узком диапазоне 42,5-43,5», — сообщают аналитики.

Аналитики рассказали, как позитив на рынке нефти отразится на рубле

По их мнению, дальнейшая динамика будет зависеть от того, как рынок расценит итоги мониторингового комитета. Однако какое-либо решение будет, скорее всего, принято только на полноформатной встрече ОПЕК, которая пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

«Восстановление спроса на нефть остается хрупким, европейские страны усиливают ограничения из-за пандемии, в частности, Австрия. На наш взгляд, ОПЕК+ практически не остается выбора как продлить действующие ограничения на добычу, вопрос скорее на какой период — на весь 2021 г. или несколько первых месяцев», — отмечают аналитики.

Аналитики рассказали, как позитив на рынке нефти отразится на рубле

Рубль и доллар

По мнению экспертов, рубль немного ослабел в четверг и пятницу, но попытки превысить уровень 78 не удались. С утра в понедельник, 16 ноября, на фоне некоторого оптимизма на рынке нефти, а также на позитивных новостях о подписании десятью странами Юго-Восточной Азии и еще пятью примкнувшим государствам (Япония, Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) к соглашению о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, рубль немного укрепился до уровня 76,8-76,9.

«До решения ОПЕК+ об условиях добычи в 2021 рубль вряд ли продолжит сильно укрепляться. Кроме того, рынок начнет все больше ожидать заявлений от Джо Байдена как потенциального нового президента о дальнейшей политике в отношении РФ, несмотря на то, что официально итоги выборов в США еще не объявлены», — пояснили аналитики.

Аналитики рассказали, как позитив на рынке нефти отразится на рубле

С другой стороны, замечают эксперты, на этой неделе начинается налоговый период, а на следующую неделю приходится пик налоговых выплат, что окажет некоторую поддержку рублю. Таким образом, исходя из сегодняшних условий представляется, что на этой неделе рубль будет колебаться в диапазоне 76-78. 

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — октябрь вырос на 68,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 44,4 млрд долларов. Экономист Василий Колташов рассказал ФАН, как снизить вывоз капитала за рубеж.

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