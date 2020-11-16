Аналитики рассказали, как позитив на рынке нефти отразится на рубле

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подвели итоги торгов на мировых биржах в понедельник, 16 ноября. Подробнее о ценах на нефть и курсе рубля — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

В пятницу, 13 ноября, цена на нефть целый день была диапазоне 42,7-43,3, торги завершились на уровне 42,7. В понедельник с утра, 16 ноября, цена опять подрастает к уровню 43,3.

По мнению аналитиков, немного позитива рынку добавили вышедшие рано утром макроэкономические данные в Японии (рост ВВП в 3 квартале 2020 выше ожиданий) и Китае (рост промышленного производства в октябре 2020 выше ожиданий).

«Сегодня начинается заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, от которого участники рынка ждут каких-то намеков на дальнейшую судьбу соглашения о сокращении добычи и действиях стран-участниц, а именно — продление действующих ограничений на добычу на 2021. Заседание пройдет в 2 дня — 16-17 ноября. До его окончания цены скорее всего будут колебаться в текущем относительно узком диапазоне 42,5-43,5», — сообщают аналитики.

По их мнению, дальнейшая динамика будет зависеть от того, как рынок расценит итоги мониторингового комитета. Однако какое-либо решение будет, скорее всего, принято только на полноформатной встрече ОПЕК, которая пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

«Восстановление спроса на нефть остается хрупким, европейские страны усиливают ограничения из-за пандемии, в частности, Австрия. На наш взгляд, ОПЕК+ практически не остается выбора как продлить действующие ограничения на добычу, вопрос скорее на какой период — на весь 2021 г. или несколько первых месяцев», — отмечают аналитики.

Рубль и доллар

По мнению экспертов, рубль немного ослабел в четверг и пятницу, но попытки превысить уровень 78 не удались. С утра в понедельник, 16 ноября, на фоне некоторого оптимизма на рынке нефти, а также на позитивных новостях о подписании десятью странами Юго-Восточной Азии и еще пятью примкнувшим государствам (Япония, Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) к соглашению о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, рубль немного укрепился до уровня 76,8-76,9.

«До решения ОПЕК+ об условиях добычи в 2021 рубль вряд ли продолжит сильно укрепляться. Кроме того, рынок начнет все больше ожидать заявлений от Джо Байдена как потенциального нового президента о дальнейшей политике в отношении РФ, несмотря на то, что официально итоги выборов в США еще не объявлены», — пояснили аналитики.

С другой стороны, замечают эксперты, на этой неделе начинается налоговый период, а на следующую неделю приходится пик налоговых выплат, что окажет некоторую поддержку рублю. Таким образом, исходя из сегодняшних условий представляется, что на этой неделе рубль будет колебаться в диапазоне 76-78.

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