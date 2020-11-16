NI: арест 300 турецких пилотов F-16 подтолкнул Анкару закупить ЗРК С-400

Анкара, 16 ноября. Попытка турецких пилотов осуществить госпереворот в Турции подтолкнула Анкару к покупке ЗРК С-400 у РФ.

Американское издание National Interest предположило, что после попытки турецких пилотов F-16 совершить госпереворот в 2016 году были ослаблены ВВС страны. Это подтолкнуло Анкару закупить зенитно-ракетные комплексы у России.

Стоит отметить, что результатом политического кризиса в Турции стал арест 300 летчиков, которые могли бы пилотировать истребители. При этом США отказались послать в Турцию своих инструкторов для обучения новых специалистов.

Эти события привели к тому, что правительству страны пришлось разработать новую тактику обороны воздушного пространства. Одним из самых выгодных и эффективных вариантов оказалась закупка российских С-400. В 2017 году Анкара и Москва подписали контракт на 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, что сделка вызвала бурю негодования у США, которые угрожали Турции санкциями из-за приобретения российского вооружения. Однако Турция планирует продолжить испытания С-400 без учета позиции Вашингтона по этому вопросу, передает «Вечерняя Москва».