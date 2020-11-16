Анна Снаткина покорила подписчиков сексуальным образом в облегающем платье

Москва, 16 ноября. Популярная российская актриса Анна Снаткина произвела фурор в Сети, показав фото в элегантном черном платье.

Звезда сериала «Татьянин день» всегда считалась утонченной и женственной актрисой. Поклонники нередко делали знаменитости комплименты по поводу ее внешних данных, называя красоткой.

На этот раз актриса вновь заслужила этот комплимент. Знаменитость опубликовала в своем профиле в Instagram небольшое видео с фотосессии. Для снимков знаменитость выбрала черное обтягивающее платье в пол, с вертикальным вырезом на груди и обнаженной спиной. Во время фотосессии знаменитость плавно показывала изгибы своего тела.

Утонченность актрисы свела с ума поклонников. Восторженные фанаты оставили Снаткиной сотни комплиментов.

«Анечка, у меня нет слов! Горжусь вами за доброе сердце, мудрость, красоту, талант... Необычайно красивый, элегантный образ. Ждем фотографии»; «Анечка, вы прекрасны! Шикарная женщина! Красавица! А ваша фигура просто бесподобна! Статуэтка!»; «Ну чем не гитара», — пишут 37-летней актрисе поклонники.

Недавно Анна Снаткина показала гимнастические достижения своей дочери Вероники от петербургского шоумена Виктора Васильева. Пара долгое время скрывала дочь, но недавно решила показать семилетнюю девочку.