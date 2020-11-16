Счета оператора аэропорта Жуковский заморожены из-за многомиллионного долга

Москва, 16 ноября. Оператор аэропорта Жуковский накопил долгов на 12 млн рублей. Это не первый случай, когда компания оказывается под ограничениями Федеральной налоговой службы.

Оператором аэропорта Жуковский выступает акционерное общество «Рампорт аэро». В 2018 году Федеральная налоговая служба уже предупреждала организацию о необходимости оперативно погасить долги перед кредиторами — тогда авиагавань изыскала средства для закрытия своих обязательств.

Сегодня оператор Жуковского накопил 11,96 млн рублей долгов, свидетельствуют данные системы «СПАРК». Основными займодателями стали крупные российские банки. Счета «Рампорт аэро» до окончания разбирательства заморожены. В октябре стало известно, что перевозчик «Уральские авиалинии» отказался от лоукост-тарифов за вылеты из Жуковского.