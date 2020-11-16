Видео с мужем онкобольной Заворотнюк довело до слез пользователей Сети

Москва, 16 ноября. Трогательное видео с актрисой Еленой Подкаминской и фигуристом Петром Чернышевым, сделанное на проекте «Ледниковый период», расторгло пользователей Интернета.

Актриса участвовала в проекте на Первом канале в 2014 году. С ней в паре катался супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

Сейчас идет новый сезон «Ледникового периода», и Подкаминская, увидев работы коллег на проекте, решила поностальгировать. Артистка порадовала поклонников архивным видео, на котором вместе с Чернышевым под песню группы «Агата Кристи» «Серое небо».

«Восхищаюсь, как смело они, весело, сильно, уверенно работают, как будто и не была внутри проекта. И не знаю, сколько усилий, поиска, труда и работы на пределе происходит в реальности. И сейчас думаю: чего я тогда отчаивалась и душу рвала?» — написала 41-летняя актриса.

Поклонники признались, что видео с участием Чернышева и Подкаминской трогает до слез. Они также отметили работу актрисы, которая за время проекта стала уверенно стоять на коньках и выполнять невероятные трюки.

Сейчас Петр Чернышев не участвует в съемках «Ледникового период». Все свое время он проводит со своей женой, которая борется с онкологическим заболеванием. По словам близких, артист практически всегда находится рядом с Анастасией, он отлучается только по делам.