Американские власти не скрывают, что ведут шпионскую деятельность не только против своих потенциальных врагов, но и союзников. Об этом в интервью ФАН рассказал российский политик и экс-сенатор Франц Клинцевич.

Датская телерадиокомпания Danmarks Radio заявила о том, что американское агентство национальной безопасности (АНБ) вело шпионаж в отношении Дании и Швеции. Среди объектов слежки названы шведская компания SAAB и датский концерн Terma. Доступ к секретной информации АНБ обеспечило через подключение к оптико-волоконным кабелям и компьютерному центру на острове Амагер. Это позволило американским специалистам отслеживать трафики данных Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, Дании и Швеции.

Прослушка велась в связи с планами Дании закупить новые военные самолеты. В качестве потенциального кандидата Копенгаген рассматривал шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Gripen, однако в последствии для датских ВВС были приобретены 27 американских F-35. У датской телерадиокомпании нет прямых доказательств того, что американские спецслужбы могли повлиять на сделку, но как сообщает источник в Службе военной разведки Дании, организаторов прослушки могли интересовать вопросы финансового характера.

Утечку информации, передают СМИ, обнаружил один из сотрудников Службы военной разведки Дании. Он заметил, как АНБ осуществляет шпионаж за оборонными предприятиями через каналы датско-американского сотрудничества. Примечательно, что долгое время ему не удавалось привлечь внимание к проблеме, поскольку руководство ведомства не обращало на срочные сообщения никакого вынимания. Позже сотрудник обратился в контрольный орган Службы военной разведки Дании — «Надзор за службами разведки», специалисты которого и провели расследование.

Федеральное агентство новостей связалось с известным российским политиком и экс-сенатором Францом Клинцевичем с просьбой прокомментировать новый скандал, связанный с американскими спецслужбами. Он напомнил, что США уже уличали в прослушке лидеров Европейского союза.

«Чем может обернуться для США скандал по поводу просушки оборонных заводов Дании? Слушайте, они прослушивали лидера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Это ничем серьезным для американцев не обернулось. На этот счет власти США даже разговаривать ни с кем не будут. Но совершенно очевидно, что Соединенные Штаты осуществляют тотальную слежку за своими союзниками и противниками. Это часть стратегии Вашингтона, которую он менять не намерен», — заявил Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, кто может следить за людьми через камеру смартфона.