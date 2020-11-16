Кристина Асмус опубликовала неожиданное фото в образе жгучей брюнетки

Москва, 16 ноября. Актриса Кристина Асмус удивила поклонников неожиданным образом на фото со съемок телевизионного шоу.

Недавно артистка поучаствовала в создании новой передачи «Золото Геленджика». На площадке звезде приходилось примерять разные образы, один из которых она продемонстрировала на своей странице в Instagram. На фото Асмус в мини-шортах и гольфах с оборками держит под руку шоумена и певца Тимура Родригеса. На актрисе черный короткий парик, а образ дополнен ярким макияжем с черными стрелками и красной помадой.

«Почти каждый на площадке говорил, как мне идет быть брюнеткой. А вы что думаете?» — поинтересовалась Асмус мнением подписчиков по поводу своего внешнего вида.

Поклонники актрисы не смогли прийти к единому решению по поводу цвета ее волос. Некоторые уверены, что Асмус лучше оставаться блондинкой, другие же посчитали, что образ жгучей брюнетки ей действительно очень подходит.

«Натуральный цвет волос у тебя шикарен»; «Блондинкой вам намного лучше! Не нужно перекрашиваться, пожалуйста!»; «Свой родной цвет лучше — милее выглядите, а черный, как известно, старит»; «Классный образ и макияж супер»; «Согласна, брюнетка — ярче и эффектнее»; «Меняй образ. Реально классно брюнеткой», — написали комментаторы.

Асмус часто удивляет фанатов неожиданными фотографиями. Например, недавно она показала снимок в свадебном платье.