Амстердам, 16 ноября. Голландский журналист Эрик ван де Бик не исключил, что Запад пытается влиять на дело малайзийского Boeing-777, летевшего рейсом МН17.

Как считает журналист, при помощи спецслужб Запада оказывается влияние на судебный процесс. Все дело в том, что Запад заинтересован в «правильном» результате, поэтому спецслужбы пытаются помешать верному ходу расследования, говорит Эрик ван де Бик. По его словам, есть множество доказательств вмешательства Запада в процесс, но СМИ не обращают на это внимания.

На Западе пытаются продвинуть версию, якобы российские власти пытаются вмешаться в судебный процесс по делу МН17, что далеко от действительности, говорит журналист. Он отмечает, что вмешаться в судебный процесс пытается вовсе не Россия, а Запад.

«Я повторяю: есть иностранное влияние на процесс MH17. Но вопреки тому, что говорят голландские СМИ, это исходит не от российских властей», — пишет Эрик ван де Бик.

Ранее Россия отказалась консультироваться с Австралией и Нидерландами по MH17, передает НСН.