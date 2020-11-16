Александр Овечкин трогательно поздравил жену с 27-летием

Москва, 16 ноября. Российский хоккеист Александр Овечкин трогательно поздравил свою жену Анастасию с днем рождения. Он на своей странице в Instagram признался ей в любви.

Младшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой в понедельник отмечает свой день рождения. Девушке исполнилось 27 лет. В социальных сетях ее уже поздравили поклонники, звезды отечественного шоу-бизнеса и сестры. Очередь передавать поздравления дошла и до ее супруга.

Овечкин нежно обратился к своей возлюбленной и откровенно рассказал фанатам о своих чувствах к жене.

«Дорогая, любимая, родная! С днем рождения тебя! Будь счастлива! Мы с сыновьями тебя очень любим! Ты наше все!» — написал капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Слова профессионального спортсмена подхватили интернет-пользователи. Они присоединились к поздравлениям и отметили, что Александр очень трепетно относится к своей жене.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская поженились в 2016 году, а отпраздновали свадьбу спустя год брака. Сейчас у пары подрастают двое детей — сыновья Михаил и Илья. В настоящее время супруги живут в США, где Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ.