Житель Хакасии зарезал сына из-за слишком шумной игры в нарды

Абакан, 16 ноября. Пьяному отцу семейства не понравилось, что сын с невесткой слишком громко играют в нарды, и мужчина решил вопрос радикально.

Нетрезвый хакас, взбешенный громкой игрой сына в популярную настольную игру, ударил 26-летнего молодого человека ножом в грудь, от чего тот скончался, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Как стало известно, трагедия случилась вечером 11 ноября в квартире сына дебошира, где временно проживал противник шумных настольных игр. Когда 50-летний глава семьи стал выражать сыну свое недовольство, между мужчинами завязалась драка, окончившаяся поножовщиной. От ранения в грудную клетку молодой человек скончался до прибытия медиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении любящего тишину хакаса, отцу убитого грозит до 15 лет колонии.