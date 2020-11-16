В Госдуме объяснили, как следует реформировать Совбез ОНН

Совбез ОНН — один из важнейших стабилизаторов современного мира, а потому к любым нововведениям в отношении него надо относиться с большой осторожностью. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Ранее в интервью изданию Grand Continent президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН, заметив, что эта организация перестала вырабатывать «полезные решения». Французский лидер добавил, что Совбез должен способствовать созданию политически сильной Европы, однако усилия нескольких государств постоянно кое-кем блокируются в Совете. Из этого Макрон сделал вывод о необходимости «переосмысления» структур ООН.

«Тут явно прослеживается следующая идея: Макрон, как и другие политические лидеры современного мира, крайне неудовлетворен тем, что проамериканскому большинству в ООН не удается протаскивать свои «светлые» предложения и идеи, — заметил Морозов. — Когда создавался Совет Безопасности, его члены избрали определяющим для себя следующий принцип: любое решение должно приниматься исключительно единодушно. Если хотя бы один из них против, решение не проходит».

Именно на этом принципе, убежден парламентарий, и зиждется сейчас мировая безопасность. Любая попытка его расшатать приведет к концу установившегося порядка на планете, поскольку в таком случае ООН превратится лишь в инструмент в руках тех или иных международных игроков.

«Этого нельзя допустить! — заявил собеседник ФАН. — Может быть, и Москве бы хотелось использовать Совбез для утверждения своих национальных интересов, однако мы понимаем, что это путь в никуда. Поэтому Россия и сама так не сделает, и другим не позволит».

Макрон же, продолжил депутат, в своей речи имел в виду именно то, что с помощью решений ООН сегодня нельзя манипулировать другими государствами, навязывая им свою волю.

«Да, так делать нельзя, — сказал Морозов. — И можно легко догадаться, кого имел в виду французский президент, говоря о странах — блокираторах решений коллективного Запада: это, конечно же, Россия и Китай».

Между тем, подчеркнул парламентарий, структуры ООН действительно нуждаются в «переосмыслении», но только в несколько ином смысле.