Верный пес бросился на акулу ради защиты своего хозяина

Брисбен, 16 ноября. Собака в Австралии бесстрашно прыгнула в море, чтобы отпугнуть акулу, которая преследовала ее хозяина.

Житель Австралии Джек Стрикленд во время рыбалки на острове Хаггерстон в штате Квинсленд запечатлел на видео акулу, которая слишком близко подплыла к берегу. Хищника заметил его пес по кличке Тилли, решивший, что акула может нести его хозяину опасностью.

На кадрах видно, как собака, заметив морскую обитательницу, на полной скорости бросилась в воду. Этим действием ей удалось напугать акулу и заставить ее развернуться и уплыть.