Следователь по делу о гибели участников Майдана скончался от коронавируса

Киев, 16 ноября. Украинский следователь Андрей Ена, расследовавший гибель протестующих на майдане в 2014 году, умер после заражения коронавирусом.

Информация о смерти следователя появилась на странице в Facebook Адвокатской совещательной группы. Уточняется, что Ены не стало 11 ноября.

«Это большая потеря для нас и для расследования. Андрей Ена уже длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля 2014 года на Институтской улице в Киеве в ходе протестных выступлений неизвестные люди начали стрелять в «майданщиков». Огонь вели в том числе снайперы. В результате погибли 53 человека. Всего в период с 18 по 20 февраля в Киеве погибли более 80 человек.