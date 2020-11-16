Биржевой рынок России растет на открытии торгов

Москва, 16 ноября. Первые на текущей неделе торги Мосбиржи открылись уверенным ростом котировок. На фоне дорожающей нефти повышаются ключевые российские индексы.

Обстановка на торгах Мосбиржи в начале недели благоприятна для инвестиций. Снижение валютных курсов и дальнейший рост стоимости барреля нефти обеспечивают повышение активности игроков. По данным торговой площадки, индекс IMOEX вырос на 1,4% и составил 3068 пунктов. Схожая динамика наблюдается в долларовом RTSI — он достиг 1255 пунктов.

Ситуация на биржах по всему миру подтверждает готовность игроков наращивать инвестиционные портфели. Благодаря сообщениям об успешном тестировании вакцины от COVID-19 усиливается финансовый сектор, растет стоимость барреля нефти. Вероятно, дальнейшее развитие ситуации будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации и нивелирования геополитических рисков.