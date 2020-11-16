Эксперты оценили статью National Interest о причинах покупки Турцией С-400

Россия, когда продает С-400, подтверждает тот тезис, что Анкара и Москва не хотят воевать. Подробнее — в материале ФАН.

Выбор Турции

После попытки государственного переворота в Турции в 2016 году многие пилоты истребителей F-16 были арестованы. Это нанесло серьезный урон по ВВС страны, став одной из главных причин приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом пишет The National Interest.

По мнению издания, подготовка летчиков является затратным мероприятием, а их летный опыт бесценен. Получается, что из-за арестов и увольнения свыше 300 нелояльных пилотов в Турции практически некому было управлять истребителями. В то же время Соединенные Штаты отказались помогать турецким властям направить специалистов для подготовки новых пилотов.

В итоге, как утверждает издание, из-за снижения боевого потенциала Турция начала искать альтернативу для защиты воздушного пространства. Выбор пал на Россию с ее С-400. В 2017 году был подписан контракт на поставку российских комплексов противовоздушной обороны на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Версия притянута за уши

Как отметил политолог Максим Жаров, версия The National Interest притянута за уши и преследует цель создания дополнительного напряжения в отношениях между США, Турцией и Россией. После неудачного государственного переворота 2016 года Тайип Реджеп Эрдоган распорядился арестовать многих высокопоставленных военных, и ими совсем не могли быть рядовые пилоты истребителей F-16, особенно в таком количестве.

«Информации о судах над турецкими военными, участвовавшими в попытке переворота, в местных СМИ появлялось крайне мало, но даже из этих отрывочных сведений понятно, что многие процессы окончились ничем и их участники просто были тихо уволены из армии. Поэтому версия о нехватке пилотов-истребителей как о причине покупки Турций российских С-400 направлена на создание ложного представления о мотивах Эрдогана, которые в этой сделке были, прежде всего, политическими», — пояснил Максим Жаров.

Элемент политики

Политолог Андрей Иванов обратил внимание, что российский С-400 не имеет аналогов в мире, это доказанный факт. В условиях, когда не хватает летчиков и самолетов, им просто нет замены для защиты собственного мирного неба. Одновременно Турция показывает, что просто хочет обеспечить собственную безопасность, ведь С-400 — это сугубо оборонительное оружие.

«Единственное, сделки сегодня идут в непростой геополитической ситуации. Но одновременно сама по себе сделка служит делу примирения между Москвой и Анкарой. Прямо скажем, что нынешние политические торги вокруг Нагорного Карабаха не укрепляют доверие между Россией и Турцией. Некоторые горячие головы говорят чуть ли не о том, что близка война. Так вот Россия, когда продает С-400, подтверждает тот тезис, что наши страны не хотят воевать. И если раньше поставка С-400 была чисто вопросом военно-технического сотрудничества, то сегодня это еще и элемент политики», — пояснил Андрей Иванов.

Военный союз

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, ссылаясь на статью, обратил внимание, что Россия не только поставит воздушные суда, но и подготовит летчиков.

«Возможно, идет намек на военный союз наших стран, но для этого, как минимум, необходим выход Турции из НАТО. В статье есть попытка сравнить ситуацию с попыткой государственного переворота в Белоруссии, но в Турции уже прошло изрядно времени и говорить о присутствии российских военных специалистов (для обучения турецких военных) пока рано», — заключил Антон Бредихин.

Комплексы С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Зона поражения — несколько километров, а цели могут быть поражены во всем диапазоне высот.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому остудить «горячие головы», как среди стран НАТО, так и на Ближнем и Дальнем Востоке необходимо. Сегодня уровень военной угрозы вдоль границ Российской Федерации растет.