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Уроженка Барнаула стала лучшим звездным дизайнером по версии Forbes

Уроженка Барнаула стала лучшим звездным дизайнером по версии Forbes

Москва, 16 ноября. Журнал Forbes назвал уроженку Барнаула Анику Керимову лучшим звездным дизайнером 2020 года.

Керимова создавала наряды для многих звезд отечественного шоу-бизнеса. За костюмами к ней обращались Наташа Королева, Маша Распутина, Жасмин, Азиза и Лера Кудрявцева. Сейчас девушка трудится над нарядом для короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Сначала шитье было просто хобби для Керимовой. Любовь к этому делу ей привила мать, сама создававшая костюмы и платья для дочери. В начале пути воплощать идеи Керимовой помогали разные ателье, но затем она вышла замуж, переехала в Москву и открыла собственное дело. У дизайнера есть свой бренд Anika Kerimova.

«Я очень рада, что мой труд так высоко оценили!» — прокомментировала Керимова получение награды Forbes.

Дизайнер ранее заявляла о намерении сшить свадебное платье для актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Керимова считает, что такой наряд пригодится артистке, если она разведется с продюсером Бари Алибасовым и решит снова пойти под венец.

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