Москва, 16 ноября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о сокращениях штата в министерствах и региональных подразделениях.

По словам главы правительства, сокращение составит 5–10%, в том числе за счет уже существующих вакантных должностей. Оптимизация штата начнется с 1 января и продлится в течение трех месяцев, уточнил Мишустин. Он добавил, что не раз сроки проведения административной реформы переносились из-за ситуации с коронавирусом, но откладывать вопрос больше нельзя.

«Нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина», — заявил Мишустин на онлайн-совещании с вице-премьерами.

Российский премьер добавил, что к 1 апреля вопрос должен быть решен.