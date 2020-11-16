Переболевшие COVID-19 люди остаются опасными для окружающих

Москва, 16 ноября. Стабильное вырабатывание иммунитета у переболевших COVID-19 оказалось мифом. Об этом рассказал профессор МГУ Алексей Аграновский.

Человек, переболевший коронавирусной инфекцией, остается заразным для окружающих, подчеркнул вирусолог. Он назвал таких людей одним из наиболее опасных источников распространения COVID-19.

Перенесшие заболевание также подвержены риску повторного заражения, уточнил эксперт. По словам Аграновского, уже через пять месяцев организм хуже начинает вырабатывать антитела к коронавирусной инфекции.

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