Путин выступил в поддержку национального проекта в сфере туризма

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин поддерживает разработку национального проекта в сфере туризма.

Развитие внутреннего туризма в России является одним из важнейших вопросов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Президент поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства», — отметил глава российского правительства.

Мишустин поручил членам оперативного совещания создать рабочую группу по разработке нового национального проекта в сфере туризма.