Саратовского душителя арестовали до 14 января

Саратов, 16 ноября. Обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Саратове арестовали по решению суда. До 14 января 2021 года он пробудет в СИЗО, сообщили в СК РФ.

По данным следствия, днем 12 ноября он пригласил в гости 22-летнюю знакомую. Внезапно между ними вспыхнула ссора, мужчина задушил свою жертву, а тело положил в мешок и спрятал в подвал. Родственники погибшей сообщили о ее исчезновении в полицию. 13 ноября труп был найден. Подозреваемого в убийстве задержали.

На основе собранных доказательств мужчине предъявили обвинение. Он признал вину, раскаялся в содеянном и рассказал следователям обо всех обстоятельствах произошедшего в ходе проверки показаний на месте. По решению суда преступник был арестован до 14 января 2021 года.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.