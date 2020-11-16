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Дочь покойной Веры Глаголевой показала редкие семейные фото

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Дочь покойной Веры Глаголевой показала редкие семейные фото

Москва, 16 ноября. Старшая дочь режиссера Веры Глаголевой, актриса Анна Нахапетова показала редкие кадры младшей сестры, жены популярного хоккеиста Александра Овечкина Анастасии.

Девушка в понедельник отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 27 лет. По этому случаю родственники решили вспомнить, какой была Анастасия, будучи ребенком.

Дочь покойной Веры Глаголевой показала редкие семейные фото

Редкие снимки разместила на своей странице в социальной сети Instagram старшая сестра Анастасии. На кадрах можно наблюдать, как сестры вместе проводят время.

«С днем рождения, наша малышка!» — написала Анна.

Дочь покойной Веры Глаголевой показала редкие семейные фото

Сама жена Овечкина также опубликовала в свой праздник детское фото. На нем Анастасия мило улыбается, что привело в восторг фанатов. Также на ее странице красуется черно-белый снимок, на котором она уже взрослая.

Поздравили с 27-летием супругу российского хоккеиста не только родственники и поклонники, но и звезды российского шоу-бизнеса. В частности, юморист Максим Галкин и певица Катя Лель.

Анастасия замужем за Александром Овечкиным с 2017 года. Пара воспитывает двух сыновей Сергея и Илью.

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