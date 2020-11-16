Цымбалюк-Романовская в смерти Джигарханяна винит его родственников

Пианистка, экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в смерти бывшего мужа винит его родственников. Она считает, что режиссеру не была оказана должная помощь и необходимый уход.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 октября в возрасте 85 лет. По мнению коллег маэстро, последние годы его жизни прошли «во вранье и беспомощности», а также со скандалами и обилием слухов, причиной которых нередко становился брак актера с его молодой возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской. В конечном итоге брак распался, а бывшим супругам не давали общаться, хотя по мнению Романовской, желание было у обоих.

«Эти запреты доходили до абсурда. Нам просто не давали видеться и общаться. Дошло до того, что у Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня. Но я уверена, он бы вернулся ко мне», — говорит экс-супруга артиста.

Как отмечает Виталина, последнее время актер находился под постоянным присмотром сиделок, он перестал посещать светские рауты, его не пускали на работу, стараясь таким образом сохранить его здоровье. Цымбалюк-Романовская уверенна, что совсем не того требовало сердце артиста и именно эти действия родственников погубили Джигарханяна.

«Вы же должны понимать, что такое артист! Он жил своим театром, он жил работой и это наполняло его энергией. А его сиделками окружили. Я советовалась с врачами, мне объясняли, что нужно делать. Если бы он вернулся в социум, то прожил бы дольше», — говорит артистка.

В последние месяцы жизни у знаменитого артиста театра и кино стремительно портилась память, начиналась деменция. Бывшая супруга Джигарханяна все же уверена, что только «любящая жена может обеспечить должный уход» своему мужу.

В свою очередь сын артиста Степан Джигарханян придерживается другого мнения. Он обвинил Цымбалюк-Романовскую в спекуляциях и назвал «женой на час». Также он призвал общественность не верить ее словам.