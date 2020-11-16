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Цымбалюк-Романовская в смерти Джигарханяна винит его родственников

Цымбалюк-Романовская в смерти Джигарханяна винит его родственников

Пианистка, экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в смерти бывшего мужа винит его родственников. Она считает, что режиссеру не была оказана должная помощь и необходимый уход.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 октября в возрасте 85 лет. По мнению коллег маэстро, последние годы его жизни прошли «во вранье и беспомощности», а также со скандалами и обилием слухов, причиной которых нередко становился брак актера с его молодой возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской. В конечном итоге брак распался, а бывшим супругам не давали общаться, хотя по мнению Романовской, желание было у обоих.

«Эти запреты доходили до абсурда. Нам просто не давали видеться и общаться. Дошло до того, что у Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня. Но я уверена, он бы вернулся ко мне», — говорит экс-супруга артиста.

Цымбалюк-Романовская в смерти Джигарханяна винит его родственников

Как отмечает Виталина, последнее время актер находился под постоянным присмотром сиделок, он перестал посещать светские рауты, его не пускали на работу, стараясь таким образом сохранить его здоровье. Цымбалюк-Романовская уверенна, что совсем не того требовало сердце артиста и именно эти действия родственников погубили Джигарханяна.

«Вы же должны понимать, что такое артист! Он жил своим театром, он жил работой и это наполняло его энергией. А его сиделками окружили. Я советовалась с врачами, мне объясняли, что нужно делать. Если бы он вернулся в социум, то прожил бы дольше», — говорит артистка.

В последние месяцы жизни у знаменитого артиста театра и кино стремительно портилась память, начиналась деменция. Бывшая супруга Джигарханяна все же уверена, что только «любящая жена может обеспечить должный уход» своему мужу.

В свою очередь сын артиста Степан Джигарханян придерживается другого мнения. Он обвинил Цымбалюк-Романовскую в спекуляциях и назвал «женой на час». Также он призвал общественность не верить ее словам.

Источник: Федеральное агентство новостей
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