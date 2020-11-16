Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел в первый рейс из Мурманска

Мурманск, 16 ноября. Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел в свой первый рабочий рейс из порта Мурманска.

Первый заместитель генерального директора «Атомфлота» Леонид Ирлица сообщил, что судно пробудет в рейсе три недели. Ледокол «Арктика» взял курс на Карское море, до середины декабря он пробудет в акватории Северного морского пути.

«В Арктике идет активный процесс ледообразования. Сейчас у нас есть возможность, что называется, обкатать ледокол», — рассказал он.

После завершения похода атомный ледокол зайдет обратно в порт Мурманска, чтобы пополнить запасы. В конце года он вернется в акваторию Севморпути. Зимне-весенняя навигация ледокола пройдет в Арктике.

Напомним, что головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 был построен на «Балтийском заводе» в Петербурге. В настоящее время предприятие работает над созданием двух серийных атомоходов — «Сибирь» и «Урал», передает «Вечерняя Москва».