Москва, 16 ноября. Популярная оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на карантин в Вене из-за пандемии коронавируса.

Артистка вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго живут в Вене. В своем профиле в социальной сети Instagram знаменитость рассказала, как живет город во время пандемии коронавируса. По ее словам, сейчас в столице Австрии все закрыто, единственное, что спасает жителей, — это прогулки на улице.

«Опять нас закрыли! Все закрыли! Рестораны закрыли, театры закрыли, школы закрыли, но на улицу выходить можно. Придется вам, народ, терпеть мою стряпню. Обещаю не ныть и пытаться развлекать себя и вас», — сказала 49-летняя певица, обращаясь к поклонникам в домашней сорочке и необычной «маске» из соцсети.

Сама Анна уже перенесла коронавирусную инфекцию нового типа. Звезда заболела во время своего визита в Москву в сентябре. Говоря о лечении, знаменитость сообщила, что врачи использовали «многочисленные» капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза, а также плазму с антителами и дыхательные ингаляции гелием. Такой подход позволил ей избавиться от инфекции за восемь дней.