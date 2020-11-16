Юлия Барановская опубликовала смелое видео из бани

Москва, 16 ноября. Телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская поделилась с поклонниками смелыми кадрами из бани.

Ведущая Первого канала решила расслабиться в компании подруг. Для этого Барановская и ее приятельницы выбрали необычное место — они искупались в бочке с горячей водой под открытым небом.

На видео, опубликованном в Instagram Stories знаменитости, можно заметить, что телеведущая плавает совсем без одежды. Когда подруга снимала Барановскую на камеру, звезда прикрылась еловыми ветками. Подруга спросила у ведущей, хорошо ли ей в бочке.

«Очень! Жалко, что невозможно аромат передать», — ответила счастливая Барановская.

Юлия Барановская прожила с Аршавиным девять лет и родила футболисту троих детей, которых теперь воспитывает одна. Экс-возлюбленная спортсмена ведет ток-шоу «Мужское/Женское» вместе с Александром Гордоном. Барановской приписывали роман с соведущим, а также с другими медийными персонами, но эта информация не подтвердилась.

Ведущая признавалась, что после шоу ей иногда приходится пить успокоительное. По словам Барановской, ей тяжело слышать истории, с которыми люди приходят на передачу.