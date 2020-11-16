Миротворцы России заняли позиции в Карабахе, в Армении готовят госпереворот

Не прошло и недели, как план мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе начал корректироваться — перенесен срок передачи Кельбаджарского района, появляются сообщения об отрядах армян, отказавшихся сложить оружие. На этом фоне в Ереване силовики пытаются сбить уровень протестной активности, задерживая лидеров оппозиции, в то время как судебный корпус действует в обратном направлении.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Можно с уверенностью констатировать, что боевые действия в зоне конфликта удалось окончательно остановить с вводом российских миротворцев.

К исходу недели 15-я мотострелковая бригада ВС РФ практически завершила развертывание в Нагорном Карабахе. Большая часть наблюдательных постов расположилась вдоль трассы Лачин — Степанакерт и в границах Мартунинского района. Остальные миротворцы готовятся к размещению по границам Агдамского района после вывода армянских сил.

Можно предположить, что на данном участке возникнут сложности — об этом готовят и сообщения о перестрелке с участием российских миротворцев, якобы произошедшей в районе Агдама (подтверждения данная информация не получила). Азербайджанские источники утверждают, что некоторые отряды Армии обороны Арцаха отказываются сложить оружие и готовы противостоять любому противнику, пока не будет официально признана независимость республики. Данная ситуация объясняет и разрешение армянской стороне перенести на 10 дней — до 25 ноября — срок передачи Кельбаджарского района.

По официальной версии, которую озвучил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, срок полной эвакуации Кельбаджара (Карвачара) продлен до 25 ноября в связи со «сложными природными условиями» и «принципами гуманизма». По состоянию на 15 ноября эвакуация выполнена только на 62%.

КАК ВСЁ ЭТО УЖАСНО!!!



Очередь из уезжающих в Армению с территории Карабаха, которая должна отойти Азербайджану 15 ноября.



Карвачар, Шаумянский район НКР. pic.twitter.com/GcI2byxt5F — ???????????????? ???????????? ???????? (@olgaolevka) November 15, 2020

При этом сроки передачи других территорий остались прежними: Агдамский район — до 20 ноября, Лачинский район — до 1 декабря.

Кроме того, командование ВС Азербайджана объявило, что ввод войск в Кельбаджарский район будет производиться из Гёйгёльского и Дашкесанского районов. В городе будут дислоцированы подразделения 701-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Азербайджана, которые, что символично, здесь и располагались до прошлой войны.

Следует подчеркнуть, что у России в Нагорном Карабахе будет не одна группировка. В Степанакерте также разворачивается межведомственный центр гуманитарного реагирования, в составе которого будут сотрудники МЧС и пограничного управления ФСБ. Судя по всему, их число будет варьироваться в зависимости от ситуации.

В Степанакерте будет создан центр гуманитарного реагирования



В Степанакерте начался процесс формирования межведомственного центра гуманитарного реагирования, который должен завершиться до 20 ноября... https://t.co/NJrA8HS8ia pic.twitter.com/R7YI0d4kIH — Павел (@Ppavel13) November 15, 2020

В «джентльменском наборе» техники российских миротворцев замечены машины комплексов БЛА «Орлан-10» и комплексов РЭБ «Леер-3», а также защищенный автомобиль «Рысь». Стоит отметить, что комплекс «Леер» чаще используется для разведки, а не радиоэлектронной борьбы. В целом наличие беспилотников существенно расширит возможности миротворцев.

Россия перебрасывает в Карабах комплексы БЛА «Орлан-10» и комплексы РЭБ «Леер-3» pic.twitter.com/ZLiOj3tAyz — АУРусс (@Ruha37stg1) November 15, 2020

Судя по всему, турецкие миротворцы не появятся в зоне конфликта — притом что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всю неделю пытался убедить мир в обратном. 15 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, хоть и несколько расплывчато, что центры и отделы по контролю за соблюдением режима прекращения огня будут размещены «на азербайджанских землях в определенных Азербайджаном местах».

Нахчыванским коридором в первую очередь воспользуются Азербайджан, Турция и другие страны региона - Чавушоглу https://t.co/R9HRGvRfLc — Realnews (@Realnew01822741) November 15, 2020

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с Ильхамом Алиевым подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной работы церквей в Карабахе.

В Армении готовили покушение на Пашиняна

У населения Армении немало важных вопросов к премьер-министру Николу Пашиняну по поводу итогов нагорнокарабахского конфликта. Внутриполитический кризис в стране был легко прогнозируем.

Практически сразу после перемирия армянская оппозиция активизировалась и начала ежедневные акции протеста.

При этом Пашинян не стал публично брать на себя ответственность за провал. Он нацелил спецслужбы Армении на противостояние митингующим, что только подлило масла в огонь.

В результате в изоляторе побывали лидеры партий «Процветающая Армения», «Дашнакцутюн» и «Сасна црер». Наиболее интересная ситуация складывается с бывшим директором Службы национальной безопасности Армении, а ныне главой партии собственной партии «Родина» Артуром Ванецяном.

В течение недели он сначала был вызван на допрос, а во второй раз задержан по подозрению в организации покушения на премьер-министра. Суд, однако, не нашел достаточных причин удерживать Ванецяна и уже в воскресенье отпустил из-под стражи.

Кроме того, под волну задержаний попали глава партии «Адеквад» Артур Даниелян, который с начала войны был в Карабахе в отряде добровольцев, и командир добровольческого отряда полковник Ашот Минасян. Очевидно, что поиск возможных исполнителей покушения ведется среди армянских добровольцев, которые воевали в зоне конфликта и крайне недовольны действиями власти во главе с Пашиняном.

Действия армянских властей невозможно объяснить ничем, кроме как попыткой зачистить протестное поле. Однако с момента прихода к власти в результате «Бархатной революции» Пашиняну так и не удалось «реформировать» судебную систему страны — проще говоря, поставить своих судей.

Глава Высшего судебного совета призвал судей Армении не поддаваться влиянию властей и общества https://t.co/HJw9rmh3y7 — Novosti-Armenia (@armnews) November 15, 2020

15 ноября к судейскому корпусу обратился председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян, который призвал всех коллег «продемонстрировать на практике высокий профессионализм» и «ответить на вопрос, есть ли у нас в стране независимая судебная система или нет».

Отдельный интерес вызывает скандал о поставках оружия протурецким боевикам в Сирии — в этом обвинили министра обороны Армении Давида Тонояна. Информацию из слитых в Сеть документов уже опровергла пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, однако эта ситуация создает повод для давления на Тонояна в случае очередной смены власти в стране.

Пока Азербайджан освобождал Карабах, Тоноян продавал оружие за рубеж - СКАНДАЛ В АРМЕНИИ https://t.co/nAsGTgToB6 — Realnews (@Realnew01822741) November 15, 2020

Турция вовлекает Азербайджан в свои геополитические проекты

Тот факт, что Турция сыграла решающую роль в победе Азербайджана, никем не оспаривается. Теперь Анкара получила возможность вновь и вновь привлекать Баку к своим геополитическим проектам, не все из которых могут оказаться выгодными для Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев пригласил главу Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара посетить Азербайджан с официальным визитом. Вполне возможно, что Баку уже в скором времени может признать независимость ТРСК, — и в результате получить комплекс проблем в отношениях с европейскими партнерами.

Стоит отметить интересное мнение, которое высказал президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали (гражданин Казахстана). Он называет создание транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью (которая граничит с Турцией) «мостом, связывающим Турцию и Центральную Азию, а также Запад и Восток».

На этом фоне появились сообщения о планах Турции построить или развить порт в Восточном Средиземноморье чтобы принять участие в китайской инициативе «Один пояс — один путь» и стать частью системы переброски товаров из Европы в направлении Центральной Азии и Ближнего Востока.

Анкара, улучшая отношения с тюркоязычными странами, одновременно развивает логистические маршруты для переориентации грузовых потоков из Китая в Европу с России на Турцию. Учитывая, что с логистикой неразрывно находится военная составляющая, следует ожидать в недалеком будущем появления турецких баз в странах Каспийского региона.

Ситуация в Нагорном Карабахе и Армении по-прежнему носит достаточно сложный характер. Страхи правящей в Ереване верхушки перед возможным госпереворотом и физическим устранением Пашиняна нельзя назвать беспочвенными — очевидно, что в стране создаются условия для смены власти, и ситуация вполне может пойти по силовому сценарию, особенно с учетом того, сколько оружия могли вывезти из Нагорного Карабаха.

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