В СК РФ опровергли криминал в смерти мужчины в Омске

СК РФ по Омской области было вынуждено дать опровержение о характере смерти мужчины из-за появившихся фейков в региональных СМИ. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Омской области (по взаимодействию со СМИ) Лариса Болдина.

«То, что он врач, мы не комментировали. Законом запрещено комментировать суициды. Эту новость мы поставили [на сайте СК РФ] только потому, что некоторые СМИ еще на выходных ошибочно написали, что это криминальный характер смерти, что его избили до смерти на улице. Поэтому мы поставили опровержение. Вообще, подобное мы никогда не ставим на сайте, независимо от того, кем он работал», — рассказала Лариса Болдина.

Ранее региональные СМИ сообщили, что 12 ноября в Омске было обнаружено тело 37-летнего мужчины. СМИ утверждают, что это был врач, который работал вахтами в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, они также утверждали, что смерть мужчины, упавшего с 11-го этажа, имеет криминальный характер.

Согласно официальном сообщению на портале СК РФ, информация о криминальном характере смерти мужчины будет проверяться.