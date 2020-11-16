Ирина Шейк в шелковом пеньюаре попросилась к Тимати на шоу «Холостяк»

Москва, 16 ноября. Российская супермодель Ирина Шейк появилась в промо-ролике шоу «Холостяк», главным героем которого станет рэпер Тимати.

Короткое видео музыкант опубликовал на своей странице в Instagram. По сюжету, Тимати слышит звонок в дверь и идет открывать. На пороге его ждет Ирина Шейк в шелковом пеньюаре.

«Привет! К тебе можно попасть на «Холостяк»?» — игриво спрашивает супермодель.

Тимати удивленно оглядывает Шейк с ног до головы. Пораженный рэпер смотрит на гостью с открытым ртом и буквально теряет дар речи.

«Чего тупишь? Можно или нет?» — снова спрашивает Шейк.

После этой реплики ролик заканчивается музыкой из «Ералаша». Подписывать видео Тимати не стал, лишь добавив смеющийся смайлик и изображение расколотого сердца.

На самом деле ролик является переозвученным кусочком рекламы жилого комплекса, в которой вместе снимались Шейк и Тимати. Подписчики рэпера обратили внимание, что за кадром явно звучит голос, не принадлежащий супермодели. При этом многие поклонники Тимати считают, что Ирина Шейк действительно стала бы ему хорошей парой. Также есть фанаты, полагающие, что музыкант должен снова сойтись со своей экс-возлюбленной — Анастасией Решетовой.