Анфиса Чехова восхитила подписчиков пляжным фото в ярком купальнике

Москва, 16 ноября. Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова показала поклонникам новое пляжное фото в купальнике.

Звезда выложила снимок на своей странице в Instagram. На фото Чехова лежит на песке возле воды в ярком купальнике. На кадре не видно лица телеведущей, но зато можно разглядеть ее формы.

Снимок Чехова сопроводила стихотворным обращением к неизвестному мужчине. В произведении знаменитость попросила «увезти ее на самый дальний остров» и «обхватить надежными руками».

«Мы с тобой все бури и цунами разделить сумеем пополам», — написала актриса.

Поклонников восхитил новый пост Анфисы Чеховой. Кроме того, подписчики ведущей оценили ее стихотворное творчество.

«Как всегда, прекрасна. Красивая фотография»; «Чудесные стихи!!! Прекрасное фото!!! Все супер!!!»; «Безумно красивое фото! И стих очень теплый, душевный»; «Бесподобно!» — написали фанаты Чеховой.

В декабре телеведущей исполнится 43, однако она признается, что сейчас чувствует себя лучше, чем в 24 года. Чехова поделилась секретом молодости с поклонниками, отметив, что всю жизнь работала над собой.