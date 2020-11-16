Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Анфиса Чехова восхитила подписчиков пляжным фото в ярком купальнике

Анфиса Чехова восхитила подписчиков пляжным фото в ярком купальнике

Москва, 16 ноября. Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова показала поклонникам новое пляжное фото в купальнике.

Звезда выложила снимок на своей странице в Instagram. На фото Чехова лежит на песке возле воды в ярком купальнике. На кадре не видно лица телеведущей, но зато можно разглядеть ее формы.

Снимок Чехова сопроводила стихотворным обращением к неизвестному мужчине. В произведении знаменитость попросила «увезти ее на самый дальний остров» и «обхватить надежными руками».

«Мы с тобой все бури и цунами разделить сумеем пополам», — написала актриса.

Поклонников восхитил новый пост Анфисы Чеховой. Кроме того, подписчики ведущей оценили ее стихотворное творчество.

«Как всегда, прекрасна. Красивая фотография»;

«Чудесные стихи!!! Прекрасное фото!!! Все супер!!!»;

«Безумно красивое фото! И стих очень теплый, душевный»;

«Бесподобно!» — написали фанаты Чеховой.

В декабре телеведущей исполнится 43, однако она признается, что сейчас чувствует себя лучше, чем в 24 года. Чехова поделилась секретом молодости с поклонниками, отметив, что всю жизнь работала над собой.

Новости партнеров