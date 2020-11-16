Россияне стали в два раза чаще терять работу из-за публикаций в соцсетях

Москва, 16 ноября. Работодатели в России стали чаще проверять публикации, размещаемые их сотрудниками в Сети, что привело к росту увольнений из-за неподобающей интернет-активности.

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос, в ходе которого выяснили, были ли в российских компаниях случаи увольнения или отказа потенциальному кандидату в трудоустройстве из-за постов в социальных сетях.

В результате оказалось, что в каждой десятой компании сотрудники теряли работу из-за сомнительного контента, публикуемого ими в интернете. В 2011 году при проведении аналогичного опроса число таких увольнений не превышало 5%, однако в этот раз выросло в дважды.

При этом каждый второй работодатель в России следит за интернет-активностью своих сотрудников. Однако при приеме на работу профили кандидатов в соцсетях проверяют только 44% компаний.