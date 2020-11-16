Бывший стилист Пугачевой заявил, что Галкин одевается «в стиле пэтэушника»

Москва, 16 ноября. Бывший стилист певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс оценил имидж супруга Примадонны — шоумена Максима Галкина.

По мнению имиджмейкера, юмористу необходимо срочно найти человека, который займется его гардеробом. Ровалс отметил, что Галкин как артист должен выделяться и быть заметным.

«У Максима совершенно нет стиля: выглядит как обычный пэтэушник!» — заявил стилист.

Модный эксперт назвал Галкина сексуальным мужчиной, который, судя по всему, жалеет денег на имиджмейкеров. Как отметил Ровалс, если шоумен выйдет на улицу, то его никто не узнает, хотя люди должны хотеть выглядеть, как Галкин.

Стилист убежден, что и Пугачева не может исправить ситуацию, поскольку сама не разбирается в моде. В интервью «Собеседнику» Ровалс подчеркнул, что Примадонна прекрасная певица, но и сама одевается «так себе». Галкину же имиджмейкер посоветовал «повзрослеть» и отдать предпочтение классике в одежде.

Максим Галкин часто радует поклонников снимками в соцсетях, однако подписчики обращают мало внимания на его одежду. Пользователей больше интересует замок, в котором живут юморист и Примадонна.