Москва, 16 ноября. Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал слова пресс-секретаря польских спецслужб Станислава Жарина, который заявил, что РФ якобы преднамеренно «портит имидж» Варшавы на геополитической арене. Об этом пишет издание «Актуальные новости».

Эксперт раскрыл правду о скрытой негативной роли Польши в годы Второй мировой войны. Кедми обратил особое внимание на то, что после войны СССР прилагал усилия для восстановления «доброго имени» республики в глазах мировой общественности. Именно сейчас Россия открывает правду о «позорной роли» Варшавы в военные годы.

Напомним, Станислав Жарин ранее заявил, что Россия пытается выставить Польшу проблемным государством и очернить ее репутацию перед ЕС. С его точки зрения, деятельность Москвы несет в себе катастрофическую угрозу для Варшавы, так как политика Правительства РФ основана на недостоверности и использовании в своих интересах образа республики, НАТО и Запада.

Бывший сенатор Франц Клинцевич прокомментировал очередные заявления Польши об антипольской пропаганде Москвы. По его словам, перекладывание ответственности за проблемы в польской экономике на РФ стало обычным способом для Варшавы обратить на себя внимание Запада.