Трамп нашел способ, как переломить ситуацию в США

Союзники действующего президента США Дональда Трампа собираются открыть на территории Америки консервативный телеканал, который позволит Республиканской партии вести борьбу со СМИ, придерживающимися политики демократов. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов после президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. Каждый из кандидатов — действующий американский лидер Дональд Трамп и демократ Джо Байден — уже сделал заявление по поводу своей победы. Примечательно, что некоторые американские СМИ поставили на первое место представителя от Демократической партии, объявив его победителем.

Понимая тот факт, что под контролем демократов находятся самые основные СМИ, Республиканская партия решила пойти ва-банк. Сообщается, что частная инвестиционная компания Hicks Equity Partners, связанная с республиканцами, на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с интернет-изданием Newsmax, чтобы начать инвестировать в данный проект. Кроме того, как пишет американская пресса, в планах у республиканцев не просто обзавестись очередным изданием, но и запустить на его платформе консервативный телеканал.

Известно, что после выборов аудитория Newsmax быстро выросла в прайм-тайм до 223 тыс. человек (на 156%). Кроме того, издание начало активно перехватывать целевого зрителя у телеканала Fox News, ранее оказывавшего поддержку Дональду Трампу. В свою очередь исполнительный директор Newsmax Media Крис Радди опроверг сообщения о каких-либо сделках с Республиканской партией.

«Newsmax никогда не имел дела с компанией Hicks Equity Partners. Если это правда, что они использовали наше имя в целях привлечения капитала, это совершенно неуместно», — сказал он.

Многие эксперты связывают шаги Республиканской партии по приобретению нового СМИ с тем, что у действующего президента США возникли непростые отношения с телеканалом Fox News, который во время выборов главы государства в 2016 году активно его поддерживал. Недавно Дональд Трамп опубликовал несколько сообщений в социальной сети Twitter с критикой в адрес Fox News. Помимо этого, телеканал наряду с продемократическими СМИ заявил о том, что победу на выборах одержал Джо Байден, хотя подсчет голосов еще идет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Трамп рассказал о беспрецедентных нарушениях конституции на выборах в США.