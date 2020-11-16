Азербайджан и Армению призвали стать частью «Большой России»

Донецк, 16 ноября. Азербайджан и Армения должны стать частью «Большой России», в этом уверен руководитель общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

По словам Муратова, Западу выгоден конфликт между Азербайджаном и Арменией у границ с Россией, чтобы ослабить страну. Но ситуацию может исправить решение Еревана и Баку стать частью РФ, как это было 30 лет назад. Сейчас же в конфликт в Закавказье пытается влезть Турция, поэтому не исключено, что через несколько лет ситуация повторится снова, говорит эксперт.

Если Армения, Нагорный Карабах и Азербайджан снова войдут в состав РФ, у них отпадет надобность делить территории, так как это будут их общие земли, уверен Муратов.

«Армянскому и азербайджанскому народам за основу нужно опираться пример Крыма, который долгие годы разрушался украинскими властями. Но крымчане взяли ответственность за свое будущее в собственные руки», — указывает эксперт.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает себя главным ответственным за ситуацию, которая случилась в Нагорном Карабахе, передает НСН.