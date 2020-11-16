Россияне стали чаще предлагать коллекторам выкупить их кредиты

Москва, 16 ноября. Клиенты российских банков активнее предлагают коллекторам выкупить их кредиты и объединить платежи. Это подтвердили аналитики НАПКА.

Должники до пандемии коронавируса достаточно редко предлагали коллекторским агентствам выкупить все свои кредиты — это происходило в 0,5% случаев. Однако в условиях пандемии коронавируса на этот шаг готовы пойти до 3% всех граждан с долгами. Подобный механизм объединения кредитов стал набирать популярность с апреля текущего года.

Чаще всего с предложением выкупить займы выступают россияне, которым банки отказали в рефинансировании. Через коллекторов клиенты могут получить схожую услугу — организация собирает все долги в одну сумму, упрощая выплату средств.

Опрошенные Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств специалисты отмечают, что пока консолидация займов остается редким явлением. Большинству компаний подобные предложения невыгодны, так как прибыль от выплат останется небольшой. Ранее эксперты подтвердили, что личный визит коллекторов благоприятно сказывается на закрытии долгов по кредитам.